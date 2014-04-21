В продаже появятся водка и ром в виде порошков - СМИ

На мировой рынок поступает новинка - сухая водка, ром и иные алкогольные напитки в форме порошков.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на лондонскую газету The Times.

"Имеющий официальное название Palcohol новый продукт получил на днях от властей США, контролирующих пищевой рынок страны, все необходимые лицензии", - отмечает газета.

В ближайшее время в магазинах различных стран мира, а также через торговые интернет-порталы можно будет купить упаковки сухих водки и рома. В такие порошки достаточно добавить стакана воды, чтобы получить напиток.

Читайте такжеЭлектронную акцизную марку введут во втором полугодииТехнология производства Palcohol создана известным специалистом в области алкогольных напитков американцем Марком Филипсом. Она отличается от имеющихся уже способов производства сухого спирта и порошкового алкоголя, которые продаются в некоторых странах, включая Германию, Нидерланды и Японию.

По словам Филипса, одна из особенностей Palcohol состоит в том, что алкогольные порошки могут добавляться в различные кулинарные блюда и тем самым "придавать им новое и неожиданное звучание".