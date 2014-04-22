Россия хочет, но не может платить авансом за воду для Крыма

Россия готова платить авансом Украине за воду в Крыму, однако из-за политических причин это пока затруднительно, сказал министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров в интервью телеканалу "Россия 24", передает Прайм.

"Мы готовы платить деньги авансом, в отличие от других видов сотрудничества с Украиной, но в силу политических причин мы не можем", — сказал он.

Проблемы с водоснабжением в Крыму начались из-за сокращения Украиной поставок воды через Северо-Крымский канал. В пятницу в СМИ появилась информация, что Украина прекратила подачу воды.

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Однако в Государственном агентстве водных ресурсов Украины заявили, что подача воды не приостанавливалась, хотя соответствующие договоры о снабжении водой ещё не заключены. Из-за проблем с водоснабжением под угрозой оказался поливной сезон в Крыму, под вопросом выращивание риса, кукурузы и прочих зерновых.

"У них 125 тысяч гектаров примерно держится на орошении, нам нужно решить эту проблему", — сказал Федоров.