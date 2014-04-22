ЕБРР может выделить до 20 млн евро французской Soufflet для проектов в Восточной Европе

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность инвестирования до 20 млн евро в акционерный капитал французской агропромышленной Groupe Soufflet для реализации инфраструктурных проектов в Украине, России, Польше и Румынии.

Согласно сообщению на официальном веб-сайте банка, указанные средства будут направлены на строительство, приобретение, модернизацию и расширение мощностей группы по хранению зерна, а также на увеличение перевалочной способности Soufflet в Восточной Европе.

Вопрос о финансировании Groupe Soufflet будет рассматриваться Советом директоров ЕБРР 28 мая.

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Справка УНИАН. Groupe Soufflet – крупная французская агропромышленная группа, специализирующаяся на производстве и торговле зерновыми, а также их переработке. Располагая 42 заводами в Европе, Азии и Америки, группа является ключевым игроком на мировом рынке солода и одним из ведущих европейских мукомолов.

В Украине компания владеет Днепропетровским пивоваренным заводом, контролирует Славутский солодовый завод, а также является соучредителем торговой «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».