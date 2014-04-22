Российские фабрики Roshen полностью возобновили работу

Крупнейшая кондитерская корпорация в Украине Roshen, счета которой в Российской Федерации арестованы, возобновила работу производственных площадок в Липецкой области (Россия), сообщила пресс-служба компании.

«Корпорация Roshen информирует о том, что, начиная с апреля 2014 года, возобновлена работа на российских предприятиях компании. На сегодняшний день две площадки в Липецке и Липецкой области осуществляют производство кондитерских изделий в обычном режиме», - сказано в сообщении.

При этом в компании отметили, что фабрики в Липецке будут продолжать свою деятельность в соответствии с установленным производственным планом на текущий год.

Как сообщал УНИАН, 19 марта сотрудники российской полиции заблокировали и захватили помещение Липецкой кондитерской фабрики Roshen, в связи с чем производство было приостановлено. После этого 21 марта Тверской районный суд Москвы по инициативе российского холдинга «Объединенные кондитеры» возбудил уголовное дело против предприятия Roshen в Российской Федерации, наложив арест на 2,8 млрд рублей, находящихся на счетах компании в РФ, где ей принадлежит три производственных площадки.

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Продукция с украинских фабрик Roshen не экспортируется в Россию с августа 2013 года в связи с запретом Роспотребнадзора.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Кременчугская и Мариупольская (на сегодняшний день закрыта) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко» (Винницкая обл.), Липецкая фабрика Roshen (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).