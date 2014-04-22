ЕБРР планирует выделить до $40 млн на развитие агробизнеса в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует направить до 40 млн долл. кредита фонду New Europe Property Fund L.P. под управлением NCH Capital Inc. для повышения эффективности его проектов в сельском хозяйстве на территории Украины, сообщила пресс-служба ЕБРР.

«ЕБРР предоставляет кредит на сумму до 40 млн долл. более чем 30 сельскохозяйственным предприятиям и элеваторам по всей Украине, которые принадлежат NCH New Europe Property Fund LP (NEPF). Средства кредита будут использованы для финансирования потребностей этих предприятий в оборотном капитале в до- и послеурожайные периоды и поддержания их зерновых экспортных операций в течение следующих трех сезонов», - говорится в сообщении.

По данным ЕБРР, данный кредит также предполагает значительное сокращение выбросов CO2 и повышение энергоэффективности на предприятиях фонда.

Кроме того, в ЕБРР отметили, что, предоставляя финансирование, банк поддерживает не только торговые компании, желающие развивать свою зерновую логистическую инфраструктуру в Украине и увеличивать экспортные мощности, но и производителей сельскохозяйственной продукции.

В ЕБРР напомнили, что в 2013 году банк вложил в украинский аграрный сектор более 160 млн долл.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейский банк реконструкции и развития заявил, что организация не планирует сокращать объемы финансирования проектов в аграрном секторе Украины, несмотря на политический кризис в стране и значительное колебание курса национальной валюты.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 апреля 2014 года, банк взял на себя обязательства относительно предоставления 12,2 млрд долл. в рамках 326 проектов в Украине.

NCH New Europe Property Fund L.P. создан в 2005 году, а его средства полностью инвестированы в агрокомпании в Восточной Европе и странах бывшего СССР. Фонд, согласно данным ЕБРР, владел через мажоритарные доли акциями в трех украинских совместных предприятиях, 35 агрохозяйствах и компаниях по хранению зерна в Украине.

ЕБРР сотрудничает с NEPF с 2009 года, когда банк выделил фонду 50 млн долл. на финансирование потребности в оборотном капитале подконтрольных фонду украинских агрохозяйств в виде долгосрочного возобновляемого кредита.

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