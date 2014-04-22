Украина начнет поставки яичных продуктов в ЕС уже в мае

Украина сможет начать поставку жидких пастеризованных и сухих яичных продуктов на рынок Европейского союза в мае, сообщил УНИАН председатель совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко.

«В мае уже будем экспортировать яичные продукты в ЕС», - сказал Бакуменко.

По его словам, право на поставки яичной продукции на европейский рынок получили отечественные компании «Авангард» и «Овостар». При этом Бакуменко отметил, что они без проблем смогут заполнить определенную ЕС квоту в размере 3 тыс. тонн яичных продуктов, которые украинские производители могут поставить беспошлинно до 1 ноября 2014 года.

Что касается поставок мяса птица в ЕС, то глава «Союза птицеводов Украины» заявил, что определенная Евросоюзом квота в размере 36 тыс. тонн этой продукции в год является достаточно низкой, и птицеводы будут настаивать на полном обнулении таможенных пошлин.

«Мы хотели бы больше поставлять по птице. Поэтому сейчас речь идет об обнулении пошлин для ряда позиций», - сказал Бакуменко.

Как сообщал УНИАН, Европейский союз с 23 апреля вводит в одностороннем порядке режим свободной торговли с Украиной, что предполагает беспошлинный ввоз широкой номенклатуры промышленных товаров из Украины, а также импорт украинской агропродукции. Кроме того, ЕС предоставляет также квоты на импорт украинской агропродукции по 16 товарным позициям.

Как отмечают в правительстве, прямые выгоды украинской экономики от режима свободной торговли составят порядка 500 млн евро.

Зона свободной торговли между Украиной и Европейским союзом, как ожидается, должна заработать с 1 ноября текущего года.