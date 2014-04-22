Россия впервые забраковала украинский картофель

Инспекторы Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям 16 апреля выявили в партии украинского картофеля весом 60 тонн вредные карантинные организмы – цисты золотистой картофельной нематоды, говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим партия зараженной подкарантинной продукции возвращена отправителю.

При этом в Россельхознадзоре отметили, что выявленные организмы не опасны для здоровья человека, однако, в случае их распространения, могут нанести существенный ущерб экономике и сельскому хозяйству.

Как сообщал УНИАН, с начала апреля Россельхознадзор неоднократно возвращал в Украину партии различной сельскохозяйственной продукции – сухого молока, рыбных консервов, живой птицы и др. При этом с 7 апреля по решению Роспотребнадзора в Россию запрещен ввоз молочной продукции с пяти украинских предприятий.