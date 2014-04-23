РФ и ЕС обсудят запрет поставок свинины из Европы

Россия и Евросоюз проведут консультации по проблемам, связанным с введением запрета на поставки европейской свинины на российский рынок.

Об этом сообщил ИТАР-ТАСС руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Консультации будут с 30 апреля по 1 мая. Могу сказать, что вопросы они задали на 19 листах. Они хорошо готовились. Ну и мы тоже готовимся", - сказал Данверт.

По его словам, процесс носит затяжной характер. "Может быть, мы найдем общий язык. Здесь речь идет о времени. Затянутый процесс играет против европейцев, им просто сложнее будет возвращаться на наш рынок. Мы сегодня открыли доступ на наш рынок для еще одного бразильского предприятия, которое отказалось от рактопамина. Мы за последнее время значительно увеличили количество таких предприятий. Здесь процесс не зависит от нас, потому что процесс этот рыночный. Бразильцы отказались от рактопамина, потому что поняли, что они могут взять европейскую часть рынка (мяса свинины) в России", - заявил Данкверт.

Евросоюз подал в ВТО иск к России в связи с запретом поставок свинины из Европы 8 апреля 2014 года.

Запрет на прием в Россию свинины и живых свиней из всех стран Евросоюза был введен 30 января 2014 года из-за угрозы африканской чумы свиней. Кроме того, с 7 апреля Россельхознадзор ввел ограничения на поставки в Россию всех видов готовой мясопродукции из свинины из Польши и Литвы.