"Киевхлеб" поднял цены на 10%, социальные сорта не подорожают

Крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий "Киевхлеб" в связи с глубокой девальвацией гривни и подорожанием производственных ресурсов с 22 апреля поднял цены на свою продукцию в среднем на 10%, сообщила пресс-служба компании.

"Анализ финансово-экономической ситуации, в которой на сегодняшний день оказался "Киевхлеб", к сожалению, показал, что запас прочности предприятия кончился, руководство вынуждено пойти на крайне непопулярные, но критически вынужденные шаги - поднять цены на свою продукцию в среднем на 10%", - сказано сообщении.

При этом в компании отметили, что цены на социальные сорта хлеба подниматься не будут.

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Как сообщал УНИАН, «Киевхлеб» в 2013 году получил 20,4 млн грн чистой прибыли, что на 8,9% больше, чем годом ранее.

Компания «Киевхлеб» создана на базе государственного предприятия «Киевхлеб» в 1996 году. В состав предприятия входят 12 хлебопекарных предприятий (6 – в Киеве и 6 – в Киевской области), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и «Киевхлебпостач».

Мощность «Киевхлеба» составляет более 1,2 тыс. тонн в сутки хлебобулочных и 65 тонн кондитерских изделий.