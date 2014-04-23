В Украине могут открыть офис ФАО

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывает на открытие регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в Украине, сообщили в пресс-службе министерства.

“Украина заинтересована в расширении сотрудничества с ФАО. Поэтому мы стремимся более активно приобщаться к процессам выработки решений и обеспечить надлежащий уровень представления Украины в Секретариате ФАО. А также мы сейчас работаем над достаточно амбициозным вопросом - открытием регионального офиса ФАО на территории Украины”, - цитирует пресс-служба главу Минагропрода Игоря Швайку, который 23 апреля провел встречу в Эстонии с заместителем генерального директора ФАО в Европе и Центральной Азии Владимиром Рахманиным.

По данным министерства, Рахманин подтвердил готовность ФАО активно сотрудничать с Украиной.

«Украина - один из главных партнеров ФАО. Поэтому актуальным является пересмотр программы «ФАО - Украина», которая должна стать отражением национальных интересов украинского государства в продовольственной сфере. ФАО идет навстречу украинским партнерам и дает время доработать программу с тем, чтобы сделать ее более полезной для Украины», - цитирует пресс-служба Рахманина.

По информации Минагропрода, Рахманин также заявил, что ФАО будет предоставлять максимальную помощь в доведении украинской продукции до европейских стандартов и способствовать ее выходу на рынок ЕС и глобальный продовольственный рынок.

Справка УНИАН. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) — международная организация под патронатом ООН, основанная в 1945 году в качестве ведущего учреждения, занимающегося проблемами развития сельских регионов и сельскохозяйственного производства в системе ООН. Девиз организации: «Помогаем построить мир без голода».