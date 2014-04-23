Беларусь вводит лицензирование импорта пива из-за пределов ТС

Беларусь вводит с 1 мая лицензирование импорта пива из-за пределов Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Россия).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в постановлении Совета министров Беларуси от 18 апреля 2014 года № 365.

Согласно документу, импорт безалкогольного и солодового пива будет осуществляться по разовым лицензиям. Выдавать их будет Министерство торговли Беларуси по согласованию с концерном «Белгоспищепром». Лицензирование вводится на полгода – с 1 мая до 31 октября 2014 года.

Министерству иностранных дел Беларуси поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) об этой мере, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении аналогичной меры другими странами Таможенного союза.

Справка УНИАН. Сейчас лицензирование импорта пива в Беларусь не осуществляется. В связи с антидемпинговым расследованием с 2010 по 2012 годы было введено лицензирование импорта пива из Украины.

10 апреля на совещании о состоянии и перспективах развития пивоваренной отрасли президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание на большой доле импортного пива на отечественном рынке.