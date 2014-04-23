Украина готовит жалобу в ВТО на Россию из-за ограничения экспорта

Украина рассматривает возможность подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу ограничения поставок украинских товаров в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

«Мы изучаем вопрос, подадим, как только будем готовы», - сказал он.

По словам Шереметы, для подачи жалобы нужны не только государственные решение, но и жалобы бизнеса. При этом он отметил, что такие жалобы уже есть, но не назвал, от кого конкретно.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк ранее отмечал, что фактическое свертывание двустороннего экономического сотрудничества с Российской Федерацией является серьезным вызовом для украинской экономики. При этом Украина готова торговать с Россией на равных, но испытывает жесткое давление со стороны российских властей, ограничивающих украинский экспорт в Россию. По словам Яценюка, украинские товары должны легко пересекать границу и торговаться в России, но нам не дают возможности это делать.

Кроме того, глава правительства заявлял, что Украина будет защищать свое право на свободную торговлю с Россией, в том числе через Всемирную торговую организацию.

В апреле Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) выразила обеспокоенность результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредила о возможности введения ограничений на экспорт их продукции в РФ. Позже временные ограничения были введены на поставку в Российскую Федерацию мясной продукции производства компании «Элитекс» (Донецкая обл.). Такие же ограничения коснулись сыров и кондитерских изделий.

