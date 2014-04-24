ЕБРР профинансирует украинский агробизнес на 200-250 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития в 2014 году может выделить украинским аграрным предприятиям 200-250 млн евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер в ходе 6-го Международного форума Института Адама Смита «Агробизнес Украины».

«Мы предоставим 1 млрд евро для Украины в этом году. Я ожидаю, что совместно с другими банками мы предоставим 200-250 млн из этой суммы агропредприятиям», - сказал Аджунер.

При этом он отметил, что банк намерен финансировать не только производителей сельхозсырья, но и его переработчиков.

Как сообщал УНИАН, ранее ЕБРР заявил о планах увеличить объем инвестиций в Украину до 1 млрд евро в год в течение ближайших нескольких лет с 550-750 млн евро, предусмотренных ранее.

Справка УНИАН. ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов и кредиторов Украины, участником широкого спектра проектов как в государственном, так и в частном секторе Украины. В 2013 году банк профинансировал в общей сложности 32 проекта в Украине на общую сумму 820 млн евро (свыше 1 млрд долл.), что на 0,2 млрд долл. меньше показателя 2012 года.

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