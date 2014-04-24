В Кремле заявили, что Крым останется без урожая в этом году
В этом году Крым может столкнуться с частичной или полной потерей урожая на площади до 120 тыс га.
Об этом заявил министр сельского хозяйства России Николай Федоров.
«Потери могут быть частично или полностью до 120 тыс га культур, которые должны быть под орошением», - сказал он, уточнив, что проблемы могут возникнуть из-за сокращения подачи воды на территорию Автономной республики Крым, сообщает Крым Информ.
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По его словам, Россия предложила Украине подписать новый договор по снабжению водой Крыма и платить авансом за воду. «Говорят, что надо изучить документы, договор переписать», - заявил глава Минсельхоза, констатировав, что «мы теряем в этом году орошаемые культуры, может быть, не все 100%, но большую часть».
Так, сообщил он, в орошении нуждается половина площадей виноградников, 30 тысяч гектаров риса и часть садов. «Это для нас будет означать чрезвычайную ситуацию в этой части и мы должны компенсировать потерю, компенсировать прямые затраты. Мы считаем, какие объемы и из каких источников мы можем взять, чтобы их компенсировать», - отметил он.
По словам Федорова, проработать возможность компенсаций потенциальных потерь сельхозпроизводителей поручено Минсельхозу, Минфину и Министерству по развитию Крыма. «По нашим расчетам, это потеря, если выручку считать, если там нулевой выход будет, может быть до 5 млрд рублей», - резюмировал он.
Для решения же данной проблемы, по его словам, в проекте возведения моста через Керченский пролив может быть предусмотрено строительство нитки водопровода с Кубани, чтобы она заменила Северокрымский.
Однако полностью решить вопрос с водоснабжением Крыма можно будет лишь через 2-3 года. «Частично мы можем к следующему году проблему закрыть, но года 2-3 понадобится, чтобы на 100% закрыть эту тему», - сказал Федоров.