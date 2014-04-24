В Кремле заявили, что Крым останется без урожая в этом году

Об этом заявил министр сельского хозяйства России Николай Федоров.

«Потери могут быть частично или полностью до 120 тыс га культур, которые должны быть под орошением», - сказал он, уточнив, что проблемы могут возникнуть из-за сокращения подачи воды на территорию Автономной республики Крым, сообщает Крым Информ.

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По его словам, Россия предложила Украине подписать новый договор по снабжению водой Крыма и платить авансом за воду. «Говорят, что надо изучить документы, договор переписать», - заявил глава Минсельхоза, констатировав, что «мы теряем в этом году орошаемые культуры, может быть, не все 100%, но большую часть».

Так, сообщил он, в орошении нуждается половина площадей виноградников, 30 тысяч гектаров риса и часть садов. «Это для нас будет означать чрезвычайную ситуацию в этой части и мы должны компенсировать потерю, компенсировать прямые затраты. Мы считаем, какие объемы и из каких источников мы можем взять, чтобы их компенсировать», - отметил он.

По словам Федорова, проработать возможность компенсаций потенциальных потерь сельхозпроизводителей поручено Минсельхозу, Минфину и Министерству по развитию Крыма. «По нашим расчетам, это потеря, если выручку считать, если там нулевой выход будет, может быть до 5 млрд рублей», - резюмировал он.

Для решения же данной проблемы, по его словам, в проекте возведения моста через Керченский пролив может быть предусмотрено строительство нитки водопровода с Кубани, чтобы она заменила Северокрымский.

Однако полностью решить вопрос с водоснабжением Крыма можно будет лишь через 2-3 года. «Частично мы можем к следующему году проблему закрыть, но года 2-3 понадобится, чтобы на 100% закрыть эту тему», - сказал Федоров.