Минсельхоз РФ заявляет, что исключает вероятность дефицита продовольствия из-за санкций

Об этом журналистам заявил глава ведомства Николай Федоров, отвечая на вопрос о последствиях возможных ограничениях на ввоз в РФ продовольствия из ряда государств, передает ИТАР-ТАСС.

Он отметил, что "практически всегда есть альтернативные страны, альтернативные регионы, которые быстро могут начинать поставки тех видов продукции, по которым мы прогнозируем появление возможного дефицита".Читайте такжеВ Кремле заявили, что Крым останется без урожая в этом году

"Есть очередь стран, которая уже выстроилась и говорят: "Вот, мы слышали, что возможны ограничения, мы хотели бы быть первыми в поставке продукции альтернативно, например, Польше, Литве или еще какой-то стране", - пересказал Федоров.

Кроме того, по его словам, позиция фермеров в западных странах далеко не всегда совпадает с позицией правительств этих государств.

"Допустим, Америка не очень хочет дружить с нами сейчас, но американские производители мяса птицы, свинины, говядины просятся к нам", - сообщил глава Минсельхоза.

При этом он отметил, комментируя возможные проблемы в этих поставках из-за санкций, что влияние фермеров в США очень значительно, "их там более 6 млн только голосующих, а с членами семей -там десятки млн избирателей".

"Это очень влиятельная сила в Европе и США. Поэтому мы будем работать если не с администрациями (стран), то с сельхозтоваропроизводителями - с фермерами Франции, Нидерландов, Канады", - добавил Федоров.

"Но, в целом, по возможному балансу и по тому, какие есть предложения из альтернативных стран, с которыми мы традиционно не работали, какие-то маленькие шероховатости могут быть в замене (товаров) по времени, но даже в среднесрочной перспективе я не вижу, что могут быть заметные сбои на прилавках из-за политических процессов, происходящих сегодня вокруг России", - заключил министр.