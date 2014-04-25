В России заговорили об ухудшении качества украинской продукции

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) обратилась к Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины с предложением провести переговоры в связи с участившимися случаями выявления антибиотиков в украинской животноводческой продукции, поставляемой на рынок Российской Федерации, говорится в сообщении ведомства.

На переговорах российское ветеринарное ведомство также намерено обсудить с украинскими коллегами условия возобновления транзита через территорию России товаров, следующих в Украину из третьих стран, а также поставок готовых мясных продуктов, содержащих свинину, которые были ограничены из-за вспышек африканской чумы свиней в Луганской области.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта Россельхознадзор заявил об обеспокоенности результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредил о возможности введения ограничений на экспорт их продуктов в РФ.