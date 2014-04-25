Антимонопольный комитет отчитался о снижении цен на яйца

Крупнейшие производители яиц и торговые сети Украины выполнили рекомендации Антимонопольного комитета (АМКУ), предоставленные ведомством месяц назад, по снижению цен на куриные яйца. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

«Анализ полученной информации свидетельствует о том, что указанные рекомендации птицефабриками и торговыми сетями были рассмотрены по существу и выполнены», - говорится в сообщении.

В частности, по данным комитета, крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине агрохолдинг «Авангард» снизил оптово-отпускные цены на куриные яйца до 6,20 грн/дес. с 8,20 грн/дес., а производитель «Отрадненское» - до 6,40 грн/дес. с 8,90 грн/дес.

По данным АМКУ, рекомендации комитета выполнили и торговые сети, которые снизили цены на яйца на 21% - до 7,80 грн/дес. с 9,92 грн/дес. В частности, торговая сеть «Фора» снизила розничные цен на куриные яйца до 7,70 грн/дес. с 9,90 грн/дес.

В АМКУ также сообщили, что низкие средние розничные цены были зафиксированы в Житомирской (7,40 грн/дес.), Одесской (7,45 грн/дес.), Херсонской (7,59 грн/дес.) областях и в городе Киев (7,44 грн/дес.).

Как сообщал УНИАН, 25 марта АМКУ рекомендовало 29 основным производителям-птицефабрикам и 19 торговым сетям воздержаться от экономически необоснованного повышения оптово-отпускных и розничных цен на куриные яйца.

В начале апреля АМКУ повторно потребовал от торговых сетей снизить цены на яйца.

По данным Госстата, производство яиц в стране в 2013 году составило 19,591 млрд штук, что на 2,5% больше, чем в 2012 году.

