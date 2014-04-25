Кабин хочет ликвидировать Госзембанк

Кабинет министров Украины одобрил проект закона Министерства финансов о ликвидации Государственного земельного банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр Кабинета министров Остап Семерак после заседания правительства.

"Мы поддержали предложение Министерства финансов и одобрили проект закона, который направляется в Верховную Раду, - о ликвидации Государственного земельного банка”, - проинформировал министр.

Справка УНИАН. Кабинет министров своим постановлением от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежат государству. Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений в рамках своего устава. Госзембанк начал работу в октябре 2013 года.

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