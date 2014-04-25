Россия усилила контроль за молоком четырех украинских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела усиленный лабораторный контроль за продукцией четырех украинских молочных предприятий в связи с выявлением в ней антибиотиков.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Россельхознадзора, контроль со стороны России усилен за продукцией "Золотоношского маслодельного комбината", "Баштанского сырзавода", ПО "Молис" и "Техмолпрома".

“В связи с первичным выявлением запрещенных и вредных веществ, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятий, поступившей в Российскую Федерацию из Украины”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Россельхознадзор заявил об обеспокоенности результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредил о возможности введения ограничений на экспорт их продуктов в РФ.

Читайте такжеРоссия впервые забраковала украинский картофель