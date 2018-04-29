Москва терроризирует украинских сыроваров

Москва терроризирует Украину не только военной агрессией, но и экономической блокадой. Еще прошлым летом под «горячую руку» Роспотребнадзора попали отечественные кондитеры, которые до сих пор испытывают трудности с поставками продукции в так называемую «братскую страну». За ними, с подачи Россельхознадзора, последовали птицеводы. Последней жертвой «бдительных» российских ведомств стали украинские сыровары.

Так, 7 апреля по традиционному «военному» сценарию Роспотребнадзор запретил поставки в РФ молочной продукции пяти украинских производителей. Вскоре аналогичное решение принял и Казахстан. Причина – несоответствие экспортируемых товаров техническим регламентам Таможенного союза. Естественно, никаких подтверждающих документов российское ведомство не направляло ни «уличенным в грехах» компаниям, ни Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, ни Государственной инспекции по защите прав потребителей. На помощь Роспотребнадзору на этот раз пришел его верный спутник - Россельхознадзор, который, хоть ничего и не запрещал, но выразил обеспокоенность результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредил о возможности введения ограничений на их экспорт. Таким образом, на сегодняшний день из 27 украинских производителей молочной продукции, сертифицированных для поставок в Таможенный союз, только 12 могут осуществлять экспорт беспрепятственно. Для остальных - либо введены ограничения, либо же их продукция находится под усиленным лабораторным контролем Россельхознадзора.

Нужна господдержка

Торговое давление Москвы тяжело назвать неожиданным или непредсказуемым. Однако Украина, которая уже дважды переживала «сырные» войны с Россией, снова оказалась в патовой ситуации - львиная доля отечественного экспорта молочной продукции приходится на северного соседа. Поэтому сегодня, когда российский рынок для отечественных молочников оказался практически закрытым, дискомфорт ощущают как производители молока, так и его переработчики. Первые – потому что проблемы с экспортом наряду со снижением покупательской способности украинцев и удручающей экономической ситуации в стране в целом обвалили закупочные цены на сырье. По данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), за последние недели закупочные цены на молоко сельхозпредприятий снизились до 3,70-4,20 грн за килограмм с 4,20-4,70 грн/кг. У населения сырье закупают еще дешевле – по 2 грн/кг. Более того, по информации УКАБ, в северных регионах страны упали и объемы закупок молока, в результате чего производители могут оказаться на грани банкротства. Что касается переработчиков, особенно тех, кто экспортировал продукцию в Россию, то в условиях отсутствия внешних рынков сбыта они вынуждены переориентироваться на производство продукции с более длительным сроком годности – в первую очередь, это - сухое молоко и масло. По крайней мере, так сделал один из крупнейших производителей молочной продукции в Украине группа «Милкиленд», предприятие которой «Ахтырский сыркомбинат» (ЧП Рось) впало в немилость Роспотребнадзора.

«Наше предприятие уже производит только сухое молоко, основные линии остановлены. Если ситуация не стабилизируется, то будем производить только сухое молоко и масло, потому что около 80% объема производства «Ахтырского сыркомбината» экспортировались в Россию», - сказал УНИАН главный исполнительный директор группы Анатолий Юркевич.

Молочники убеждены: безболезненно отказаться от экспорта в Россию и переориентироваться на другие рынки, даже изменив структуру производства, в ближайшее время не удастся. Чтобы выжить, необходима государственная поддержка. В частности, профильное объединение «Укрмолпром» уже обратилось в Минагропрод и к ряду народных депутатов с просьбой содействовать закупке в госрезервы 20 тыс. тонн сухого молока и 10 тыс. тонн сливочного масла. Таким образом будут сняты с рынка излишки и стабилизируются закупочные цены. В министерстве идею поддерживают. По словам заместителя главы Минагропрода Андрея Дыкуна, ведомство ищет 1,5-2 млрд грн, которые Аграрный фонд мог бы использовать для проведения интервенции на рынке молока.

«Мы хотим, чтобы Аграрный фонд вышел с интервенциями и закупал сухое молоко и масло. Для того, чтобы заработали интервенции, необходимо от 1,5 до 2 млрд грн», - сказал Дыкун, уточнив, что, по подсчетам министерства, в целом фонду нужно закупить около 400 тыс. тонн молока в период с апреля по август.

Будет ли реализована эта идея, выйдет ли Аграрный фонд с интервенциями, пока не ясно. Дыкун признает, что денег в бюджете на это нет, поэтому максимум, что может сделать министерство, - вынести вопрос на рассмотрение Кабмина.

Между молотом и наковальней

Между тем, эксперты сходятся во мнении, что потеря российского рынка как для украинского АПК в целом, так и для молочников в частности, не станет катастрофой. По словам президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, куда больший ущерб сельхозпроизводителям наносит внутренняя политика государства.

«Не станет фатальной для Украины потеря российского рынка. Потери могут составить не более 1 млрд долл. Но за счет непутевой политики получаем гораздо больше. Коррупция плюс невозврат НДС – 21-22 млрд грн в год», - сказал Козаченко.

Более того, эксперты считают, что сложности с поставками в Россию подстегнут украинских производителей молочной продукции пересмотреть ведение бизнеса, оптимизировать и модернизировать его в соответствии с мировыми стандартами. Безусловно, все перечисленное выльется в немалую копеечку – по оценкам главы совета директоров «Союза молочных предприятий Украины» Вадима Чагаровского, для этого украинским переработчикам понадобится около 400 млн долл. Но без данных инвестиций расширение рынка сбыта для отечественных молочников будет маловероятным. В первую очередь, фактически закрытым останется рынок Европейского Союза, куда Украина теоретически может беспошлинно поставлять 8 тыс. тонн молока, сливок и йогуртов, 1,5 тыс. тонн сухого молока и 1,5 тыс. тонн сливочного масла ежегодно. Но пока ни одно украинское молокоперерабатывающее предприятие не получило еврономер, а значит и не может воспользоваться преференциями со стороны ЕС.

Находясь между молотом (запретом России) и наковальней (сокращением потребления в Украине), отечественным производителям не остается ничего иного, как сделать свое производство более эффективным, а продукцию - более качественной. Или же закрыться вовсе. Очевидно, что многие постараются пойти по первому пути. В любом случае, в выигрыше будет украинский потребитель. Ведь в борьбе за его симпатию, а также в стремлении покорить внешние рынки, переработчики будут предлагать лучшую продукцию по максимально низкой цене.

Яна Брензей (УНИАН)