Украина и Россия готовятся к "молочным" переговорам

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк может встретиться с главным ветеринарным инспектором Российской Федерации Евгением Непоклоновым для обсуждения вопросов качества украинской молочной продукции, к которой у российского ветеринарного ведомства возникли претензии, 27-29 апреля, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Согласно сообщению, встреча может состояться в рамках заседания Специальной рабочей группы Региональной комиссии МЭБ по Европе Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) в Белграде (Сербия).

Как сообщал УНИАН, ранее Россельхознадзор обратился к Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины с предложением провести переговоры в связи с участившимися случаями выявления антибиотиков в украинской животноводческой продукции.

На переговорах российское ветеринарное ведомство также намерено обсудить с украинскими коллегами условия возобновления транзита через территорию России товаров, следующих в Украину из третьих стран, а также поставок готовых мясных продуктов, содержащих свинину, которые были ограничены из-за вспышек африканской чумы свиней в Луганской области.