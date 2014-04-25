Roshen построила за 700 млн гривень молочноконсервный комбинат в Виннице

Международная кондитерская корпорация Roshen инвестировала около 700 млн грн в строительство в Виннице одного из крупнейших в Восточной Европе молочно-консервного комбината.

Как передает корреспондент УНИАН, открытие комбината состоялось сегодня, 25 апреля.

Во время открытия завода владелец кондитерской корпорации Roshen, народный депутат Украины Петр Порошенко заметил, что сегодня Украина нуждается в создании новых производств по самым современным технологиям для обеспечения нового качества жизни. «Поддержка единства Украины требует преодоления коррупции для создания инвестиционного климата, чтобы создавались новые рабочие места - высокооплачиваемые, высококвалифицированные для того, чтобы производилась уникальная продукция», - сказал Порошенко.

Он отметил, что строительство завода не прекращалось даже в условиях, когда в отношении руководства Roshen были возбуждены десятки уголовных дел. «Строительство происходило тогда, когда в отношении руководства фабрики прежним руководством государства были возбуждены уголовные дела, он (руководитель Винницкой кондфабрики Александр Билык - УНИАН) не вылезал из следственных допросов. В таких условиях никто не взял на себя решение остановить строительство», - сказал народный депутат.

Он отметил, что 50% продукции комбината будет поставляться в страны Западной Европы.

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Новое предприятие высокотехнологического уровня расположено на земельном участке 5,3 га по ул. Энергетической (вблизи новой кондитерской фабрики Roshen).

Молочно-консервный завод будет перерабатывать 600 тонн молока в сутки, и будет производить 10 разновидностей молочной продукции, в частности, молоко сухое, молоко сухое обезжиренное, сливки сухие, масло сливочное, пастеризованные сливки, молоко сгущенное с добавлением сахара. Кроме традиционных продуктов, комбинат будет производить и новые для украинского рынка виды молочной продукции, в частности это: сухое молоко с повышенным содержанием свободных жиров, сухое карамелизированное молоко, обезвоженный молочный жир, фракционный молочный жир.

Мощность производственных линий за сутки позволяет производить до 48 тонн сухих продуктов, до 30 тонн масла, до 18 тонн молочного жира и до 50 тонн сгущенки.

Прием молока будет происходить на 7 линиях мощностью 23 т/час каждая с мгновенным охлаждением до +4С. Транспортировку молока на предприятие будут обеспечивать до 100 молоковозов.

Объем емкостей нового предприятия позволяет хранить до 450 тонн сырого и 450 тонн пастеризованного молока одновременно.

Комбинат оснащен современным оборудованием с высокой энергоэффективностью известных мировых брендов. Отдельное внимание во время строительства предприятия уделено вопросу экологической безопасности. Для очистки сточных вод использована запатентованная в США технология 5-ступенчатой механической и биохимической очистки; использованы и современные технологии в очистке выбросов воздуха.

Объем инвестиций в строительство нового молочно-консервного комбината Roshen составляет около 700 млн грн.

Также корпорацией Roshen в рамках социального соглашения с городом Винницей проведены работы по развитию инфраструктуры и построена проезжая часть улицы Энергетической. Стоимость соглашения составила более 30 млн грн.

Справка УНИАН. Кондитерская Корпорация Roshen – один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий. Roshen производит до 200 видов кондитерских изделий. Общий объем производства продукции составляет более 450 тыс. т в год. В состав Корпорации входят четыре украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Мариупольская, Кременчугская), две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики Корпорации молочным сырьем.

Продукция представлена более чем в 28 странах мира, включая Украину, Россию, Казахстан, Беларусь, страны Кавказа, Средней Азии, ЕС, США, Молдову, Израиль, Литву.