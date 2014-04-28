Антимонопольный комитет рекомендовал торговым сетям не повышать цены на продукты
АМКУ рекомендовал установить экономически обоснованные цены.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил рекомендации 18 крупнейшим торговым сетям, которые работают на рынке розничной реализации продовольственных товаров, с целью недопущения необоснованного повышения цен на продукты питания, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.
В частности, АМКУ рекомендовал установить экономически обоснованные цены на товары таким торговым сетям: “Пакко-Холдинг”, “Адвентис”, “Бимаркет”, “Фоззи-Фуд”, “Икс 5 Ритейл Групп Украина”, “Край-2”, “Новус Украина”, “Фуршет Центр”, “Фуршет Регион”, “Билла Украина”, “Спар-центр”, “АТБ-маркет”, “Ашан Украина Гипермаркет”, “ЭКО”, “Метро Кэш энд Керри - Украина”, “Фудмаркет”, “Фора”, “Торговый дом “Амстор”.
«По данным мониторинга потребительских цен в торговых сетях, в последнее время наблюдается существенный рост цен на продукты питания», - говорится в сообщении.
По информации комитета, в период с 1 января по 16 апреля при росте оптово-отпускных цен на сахар почти на 20% розничные цены увеличились более чем на 29%. Что касается лука, то рост оптово-отпускных цен на 18% привел к увеличению розничных цен на 37%. Также в комитете отмечают рост цен на картофель — при увеличение оптово-отпускных цен на 25,5% цены на картофель выросли на 40%.
По данным АМКУ, аналогичная ситуация наблюдалась на рынке молока — оно подорожало на 3%, хотя оптово-отпускные цены повысились на 1,9%.
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Вместе с тем, несмотря на снижение оптово-отпускных цен на курятину на 2,9%, розничные цены снизились только на 0,5%.
«Анализ экономической ситуации на рынках продовольственных товаров показывает отсутствие объективных экономических причин, которые могли бы обусловить существенный рост цен на продовольственные товары, в том числе в розничной сети», - отмечается в сообщении пресс-службы АМКУ.
В комитете напомнили, что о результатах рассмотрения рекомендаций указанные субъекты хозяйствования обязаны сообщить АМКУ в десятидневный срок.
Как сообщал УНИАН, ранее Антимонопольный комитет выдал рекомендации воздержаться от экономически необоснованного повышения оптово-отпускных и розничных цен на куриные яйца, бензин и табачные изделия.