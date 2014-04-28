Антимонопольный комитет рекомендовал торговым сетям не повышать цены на продукты

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил рекомендации 18 крупнейшим торговым сетям, которые работают на рынке розничной реализации продовольственных товаров, с целью недопущения необоснованного повышения цен на продукты питания, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

В частности, АМКУ рекомендовал установить экономически обоснованные цены на товары таким торговым сетям: “Пакко-Холдинг”, “Адвентис”, “Бимаркет”, “Фоззи-Фуд”, “Икс 5 Ритейл Групп Украина”, “Край-2”, “Новус Украина”, “Фуршет Центр”, “Фуршет Регион”, “Билла Украина”, “Спар-центр”, “АТБ-маркет”, “Ашан Украина Гипермаркет”, “ЭКО”, “Метро Кэш энд Керри - Украина”, “Фудмаркет”, “Фора”, “Торговый дом “Амстор”.

«По данным мониторинга потребительских цен в торговых сетях, в последнее время наблюдается существенный рост цен на продукты питания», - говорится в сообщении.

По информации комитета, в период с 1 января по 16 апреля при росте оптово-отпускных цен на сахар почти на 20% розничные цены увеличились более чем на 29%. Что касается лука, то рост оптово-отпускных цен на 18% привел к увеличению розничных цен на 37%. Также в комитете отмечают рост цен на картофель — при увеличение оптово-отпускных цен на 25,5% цены на картофель выросли на 40%.

По данным АМКУ, аналогичная ситуация наблюдалась на рынке молока — оно подорожало на 3%, хотя оптово-отпускные цены повысились на 1,9%.

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Вместе с тем, несмотря на снижение оптово-отпускных цен на курятину на 2,9%, розничные цены снизились только на 0,5%.

«Анализ экономической ситуации на рынках продовольственных товаров показывает отсутствие объективных экономических причин, которые могли бы обусловить существенный рост цен на продовольственные товары, в том числе в розничной сети», - отмечается в сообщении пресс-службы АМКУ.

В комитете напомнили, что о результатах рассмотрения рекомендаций указанные субъекты хозяйствования обязаны сообщить АМКУ в десятидневный срок.

Как сообщал УНИАН, ранее Антимонопольный комитет выдал рекомендации воздержаться от экономически необоснованного повышения оптово-отпускных и розничных цен на куриные яйца, бензин и табачные изделия.