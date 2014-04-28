Россия запретила транзит украинской курятины в Узбекистан

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) остановила транзит через Россию в Узбекистан украинской продукции "Мироновской птицефабрики", которая входит в состав крупнейшего агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт".

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Согласно сообщению пресс-службы, опубликованному на сайте Россельхознадзора, на данную украинскую продукцию отсутствует разрешение ведомства на транзит по территории РФ.

"При проверке выяснилось, что на данную партию товара отсутствует разрешение Россельхознадзора на транзит по территории РФ. Сотрудниками Россельхознадзора составлен акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований", - говорится в сообщении.

В частности, пресс-служба сообщила, что в железнодорожном пункте пропуска Гуково были приостановлены пять вагонов с мясом птицы в количестве 188,5 тыс. тонн. По данным Россельхознадзора, получатель продукции - Global Leather Manufacture (Ташкент).

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба Украины в связи с обращением к ней Россельхознадзора с 6 февраля приостановила сертификацию мяса птицы «Мироновской птицефабрики» для поставки на рынок стран Таможенного союза.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. В 2013 году холдинг произвел 472,8 тыс. тонн курятины, что на 17% больше, чем годом ранее.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 360 тыс. гектаров.

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