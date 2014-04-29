Крым продолжает несанкционированно брать воду

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 28 апреля с Северо-Крымского канала на территории Крыма через преграждающее сооружение № 2 осуществляется несанкционированный забор воды, расходом 11,1 куб.м/с, и через преграждающее сооружение № 3 - 7,6 куб.м/с.

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Вместе с этим, отмечают в Госводагентстве, к этому времени Управлением Северо-Крымского канала не получено конкретных предложений о заключении договорных отношений для нужд водообеспечения Крыма.

"По состоянию на сегодня остаются нерешенными вопросы относительно оформления договорных отношений для обеспечения водными ресурсами нужд Крыма на питьевое водоснабжение и орошение сельскохозяйственных культур, а также по погашению задолженности водопользователей Крыма за 2013 год в объеме 1,7 млн гривень перед Управлением Северо-Крымского канала", - сообщается на сайте ведомства.

Также Госводагентство отмечает, что Северо-Крымский канал работает в эксплуатационном режиме. Расход воды составляет 82 куб.м/с.

Как сообщал УНИАН, свободно организованная группа Anonymous ранее заявляла со ссылкой на собственные источники, что именно российская власть перекрыла воду в Крыму.

"Вода в Северо-Крымскую есть. Проблема в том,что российская власть отключила насосы, чтобы вода не попадала в Крым", - предполагает Anonymous.