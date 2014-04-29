Госзембанк могут ликвидировать из-за неэффективности

13:17, 29 апреля 2014
Агро
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Банк может вести свою деятельность исключительно как коммерческое учреждение.

Уставной фонд Банка должен был пополняться исключительно бюджетными средствами

Кабинет министров Украины, следуя рекомендациям международных финансовых организаций, в первую очередь, Всемирного банка, предлагает Верховной Раде Украины ликвидировать Государственный земельный банк, созданный в 2012 году, из-за неопределенности функций банка и неоправданной коммерциализации его деятельности. 

Об этом говорится в проекте закона (№4784), одобренном правительством и переданном на рассмотрение в парламент 25 апреля.

«В связи с неполным законодательным обеспечением работы Банка, как субъекта правоотношений на рынке земли сельскохозяйственного назначения, Банк может вести свою деятельность исключительно как коммерческое учреждение», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом уставной фонд Банка, как отмечается, должен был пополняться исключительно бюджетными средствами в объеме порядка 120 млн грн.

В то же время, согласно пояснительной записке, в Украине, кроме Госзембанка, функционируют еще 180 коммерческих банков, включая два государственных банка и четыре банка с государственной долей в 75 и более процентов. На пополнение уставного капитала этих банков с 2008 года было истрачено порядка 55 млрд грн средств – государственного бюджета и в виде ОВГЗ. «Таким образом, возникла необходимость пересмотра концепции дальнейшего существования Банка в соответствии с международной практикой, которая говорит о целесообразности передачи функции финансирования сельского хозяйства финансовым учреждениям с боле мощной базой капитала, регуляторного контроля и конкуренции, - говорится в пояснительной записке. – На этом был сделан акцент аналитической записки Всемирного банка, утверждающей, что земельные агентства, земельные фонды и земельные банки сосредоточены на консолидации земель, на деятельности на рынке земель. Финансирование сельхозпроизводства, в том числе ипотека сельхозземель, не входит в сферу полномочий таких организаций».

В этой связи, Кабмин предложил изъять из законодательства нормы, регламентирующие деятельность Государственного земельного банка, как банковского учреждения, и принять меры по ликвидации Банка, как такового. 

Справка УНИАН. Кабинет министров своим постановлением от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежат государству. Предполагалось, что Государственный земельный банк будет иметь право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений в рамках своего устава. Госзембанк начал работу в октябре 2013 года. В то же время, в течение 2013 года в Украине из-за дефицита бюджетных ассигнований так и не была проведена инвентаризация земель сельхозназначения и их правильная оценка. В этой связи работа Госзембанка фактически блокировалась. Более того, бывший глава Государственного земельного агентства Украины Сергей Тимченко отмечал, что скупка и передача государственных земель Государственному земельному банку в 2014 году осуществляться не будет. При этом он сообщал, что на начало 2014 года в Украине было инвентаризировано только 1,6 млн га земель сельхозназначения из более чем 10 млн га.

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