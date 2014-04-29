"Укрводка" просит увеличить минимальные цены на водку до 40 гривень

Ассоциация «Укрводка» призывает Кабинет министров повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на поллитровую бутылку водки на 32,6% - до 39,9 грн в связи с повышением акцизной ставки на алкоголь, говорится в сообщении ассоциации.

«Необходимо повысить МРЦ на водку до 34,90 грн за 0,5 л как можно скорее, а после увеличения акциза в июле МРЦ должны быть пересмотрены до 39,90 грн», - цитирует пресс-служба генерального директора ассоциации Владимира Остапюка.

По его словам, правительство при формировании минимальных розничных цен должно учитывать рост себестоимости производства водки, обусловленный повышением акцизного налога, увеличением цен на энергоносители, спирт и т.д. При этом Остапюк отмечает, что повышение МРЦ на эту продукцию является эффективным инструментом борьбы с нелегальным оборотом алкогольных напитков и индикатором полноты уплаты налогов в государственный бюджет.

В случае же, если Кабмин не примет соответствующих мер и минимальные розничные цены останутся на прежнем уровне, падение производства легальной алкогольной продукции будет неизбежным.

«Если государство не будет принимать меры, то в 2014 объемы легального производства алкогольной отрасли значительно сократятся, в связи с повышением ставок акцизного сбора на алкоголь, а также с увеличением нелегального рынка», - считает Остапюк.

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Как сообщал УНИАН, минимальные розничные цены на 0,5 л водки в последний раз повышались в марте 2013 года – на 5,6%, до 30,1 грн.

В апреле текущего года Верховная Рада поддержала предложение Кабмина о повышении акцизной ставки на спирт, спиртовые дистилляты и сброженные алкогольные напитки на 25% - до 70,53 грн/л.

По данным Госстата, производство пива в Украине в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 7,6% - до 274 млн дал, водки - на 17,2%, до 28 млн дал.

