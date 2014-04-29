Крымская земляника может не попасть на рынок материковой Украины

Крымские садоводы заявили о начале сезона реализации тепличной земляники садовой. Первые небольшие партии земляники хозяйства пока без особых проблем реализуют на внутреннем рынке полуострова. Но уже в ближайшие дни у крымских фермеров могут возникнуть серьезные проблемы из-за отсутствия доступа на рынок материковой Украины, сообщают эксперты «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Первые партии земляники крымские производители сейчас предлагают к продаже по 40-50 грн/кг (2,43-3,03 евро/кг), что фактически соответствует ценам в начале сезона 2013 г. Пока продукция поступает на рынок автономии в очень ограниченном количестве, и проблем с ее сбытом нет. Однако уже со второй декады мая хозяйства планируют начать продажи ягоды из открытого грунта, основной объем которой фермеры ранее всегда реализовывали через перекупщиков, приезжающих из других регионов Украины. При этом, по словам участников рынка, самопровозглашенные власти Крыма еще в пятницу установили между материковой Украиной и полуостровом «государственную границу», на прохождение которой поставщиками приходится тратить до половины суток.

Украинские оптовые компании сообщают, что с учетом такой сложной логистики торговля крымской земляникой и косточковыми станет экономически нецелесообразной в этом сезоне.

«На данный момент на этой «границе» собрались уже целые очереди фур, стоять приходится 10-12 ч, - рассказывают участники рынка. - В таких условиях поставлять землянику на рынок материковой Украины практически невозможно, учитывая тот факт, что товар скоропортящийся».

При этом фермеры сомневаются, что смогут решить проблему со сбытом путем поставок на рынок России. Проблема в данном случае опять же заключается в очень неудобной логистике. Чтобы попасть на паром, фуры с продукцией по нескольку дней простаивают в очереди, а это в случае с земляникой и другими мягкими ягодами и фруктами недопустимо.

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