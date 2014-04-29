Аграрный фонд начнет интервенции на рынке сахара для снижения цен

В мае Аграрный фонд начнет интервенции на рынке сахара. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

«Сегодня розничная цена за 1кг сахара составляет 11-13 грн. Аграрный фонд предлагает 8,7-8,9 грн, то есть по 9 грн на выходе. Это тот сахар, который мы можем продавать частями, влияя на ценовую ситуацию на рынке сахара в течение мая, июня, июля. В настоящий момент запасы сахара в Аграрном фонде для проведения таких интервенций достаточны»,и- отметил глава Минагропрода.

По словам Швайки, в ближайшее время на заседании Кабинета министров будет обсужден вопрос о проведении интервенций на рынке сахара.

Также он заявил, что со стороны правительства будет сделано «все, чтобы балансировать цены на рынке овощей. Министр отметил, что на подорожание овощей в Украине, кроме сезонного фактора, повлияли рост курса доллара и «возможное неадекватное поведение собственников торговый сетей». Также Швайка сообщил, что «есть отдельный вопрос по закону о внутренней торговле» и влияние на политическую стабильность в Украине со стороны Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН,18 апреля Швайка заявил, что Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает провести дополнительные продажи сахара из запасов Аграрного фонда по сниженной цене для стабилизации цены на него.