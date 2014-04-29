Россия усиливает контроль за говядиной украинского производителя

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввело режим усиленного лабораторного контроля над продукцией производителя говядины «Свиженька» (Черновицкая обл.), говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, причиной ужесточения контроля стало выявление в мороженой говядине в четвертинах производства украинской компании превышения допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2013 года Россельхознадзор снял ограничение на поставку мяса производства компании «Свиженька», которое действовало с 2011 года. «Свиженька» занимается производством и реализацией говядины.

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