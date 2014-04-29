Россия ограничивает поставки продукции Пирятинского сырзавода

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) с 13 мая ограничивает поставки в Россию продукции производства одного из крупнейших украинских производителей сыра - Пирятинского сырзавода, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, причиной запрета стало выявление ведомством в сырах предприятия антибиотиков тетрациклиновой группы.

Как сообщал УНИАН, ранее Россельхознадзор обратился к Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины с предложением провести переговоры в связи с участившимися случаями выявления антибиотиков в украинской животноводческой продукции.

7 апреля Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции пяти украинских предприятий, в том числе и «Пирятинского сырзавода».

Справка УНИАН. Пирятинский сырзавод входит в состав одного из крупнейших производителей молочной продукции в Украине - группу «Молочный альянс». Кроме него, в группу также входят Баштанский, Городенковский, Згуровский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, «Варвамаслосырзавод», компания «Эталонмолпродукт» и торговый дом «Эталон».

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