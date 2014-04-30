Производитель яиц «Овостар Юнион» за год увеличил прибыль на 30%

Один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине компания «Овостар Юнион» в 2013 году получила 31,2 млн долл. чистой прибыли, что на 30,1% больше, чем в прошлом году, говорится в отчете компании, опубликованном на сайте Варшавской фондовой биржи.

Согласно документу, ее выручка в прошлом году выросла на 34,7% по сравнению с 2012 годом – до 81,3 млн долл. Валовая прибыль «Овостара» по итогам 2013 года увеличилась на 21,6% - до 35,4 млн долл., а операционная – на 18,7%, до 32,2 млн долл. EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) компании в 2013 году выросла на 32,8% - до 36,2 млн долл.

В компании также сообщили, что основная часть выручки была получена от продаж яиц, благодаря чему «Овостар» в 2013 году получил 53,6 млн долл. Реализация яичных продуктов обеспечила компании 22,6 млн долл., а подсолнечного масла – 5,1 млн долл.

Что касается планов на 2014 год, то «Овостар» намерен продолжить наращивание объемов производства и инвестировать в расширение производственных мощностей. В частности, в текущем году компания планирует начать реконструкцию второго птичника на своей фабрике в Ставичном. Благодаря реализации этого проекта компания рассчитывает выйти на производство 1,45 млрд яиц в год к 2015 году (в 2013 году «Овостар» произвел 893 млн яиц). Вместе с тем в компании отмечают, что темпы реконструкции могут оказаться более медленными, чем ожидалось, во многом они зависят от политической и экономической ситуации в Украине, а также наличия собственных средств и доступа к банковскому финансированию.

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Как сообщал УНИАН, «Овостар Юнион» в 2012 году получил 23,997 млн долл. чистой прибыли, что на 20,1% больше, чем в 2011 году. Выручка агрохолдинга в 2012 году выросла на 19,2% - до 60,3 млн долл. Валовая прибыль «Овостар Юнион» за указанный период выросла до 29,1 млн долл. против 23,3 млн долл. в 2011 году, а операционная прибыль составила 23,8 млн долл., что на 15,2% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Группа компаний «Овостар Юнион» - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров - производителей куриных яиц в стране. В 2011 году «Овостар» осуществил IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого было продано 25% акций по максимально заявленной цене. На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Ясенсвит» и «Овостар».