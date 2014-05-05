«Агротон» за год получил $5,7 млн убытка

Крупный производитель сельхозпродукции в Украине агрохолдинг «Агротон», допустивший в 2013 году технический дефолт, закончил прошлый год с 5,7 млн долл. чистого убытка против 6,8 млн долл. чистой прибыли в 2012 году.

Согласно отчету компании, опубликованному на сайте Варшавской фондовой биржи, выручка «Агротона» в 2013 году сократилась на 7,5% по сравнению с 2012 годом - до 81,4 млн долл. Валовая прибыль холдинга в прошлом году снизилась в 4 раза – до 4,7 млн долл., а операционный убыток составил 1,7 млн долл. против 16,5 млн долл. операционной прибыли годом ранее.

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