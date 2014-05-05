Пшеница подорожала до максимума 13 месяцев из-за ситуации в Украине

Пшеница на международных рынках из-за обострения ситуации в Украине, имевшего место в выходные, подорожала до максимального уровня за последние 13 месяцев.

Об этом сообщает польское издание Puls Biznesu.

"Цена пшеницы в контрактах с доставкой в июне на бирже в Чикаго (Chicago Board of Trade) выросла до 7,405 долл. за бушель (1 тонна пшеницы = 36,74 бушелей). Пшеница дорожала последние три недели", - отмечает издание со ссылкой на данные Bloomberg.

"Рынок опасается перебоев с поставками украинской пшеницы. Одесса и четыре других черноморских порта обслуживают 87% экспорта зерновых из Украины", - добавляет польское издание.

Как сообщал УНИАН, в пятницу в Одессе дошло до столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами, в результате которых погибли по меньшей мере 46 человек, большая часть из которых сгорела во время пожара в местном доме профсоюзов.

Украинская власть продолжает проведение антитеррористической операции в восточных регионах Украины, где в результате последних столкновений с сепаратистами погибли еще несколько человек.

Беспорядки на востоке Украины стали происходить в начале апреля после того, как Россия в марте с помощью своих военных захватила Крым. По последним данным, работники российских спецслужб при поддержке пророссийских активистов захватили здания и заблокировали дороги в около 10 городах в украинском Донбассе.