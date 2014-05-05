Производители сои в Украине хотят увеличить посевы почти на 50%

Посевные площади под соей в Украине к 2018 году могут вырасти на 46% по сравнению с 2013 годом – до 2 млн га, а валовой сбор этой культуры - увеличиться на 43%, до 4 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил журналистам президент «Украинской ассоциации производителей и переработчиков сои» Виктор Тимченко.

«Мы планируем в 2017 году выйти на 2 млн га посевов и 4 млн тонн (валового сбора – УНИАН) сои», - сказал Тимченко.

По его словам, в 2014 году отечественные аграрии засеют соей 1,65 млн га, что на 20,4% больше, чем годом ранее. Урожай этой культуры на фоне увеличения посевных площадей в этом году по предварительным прогнозам вырастет до 3-3,2 млн тонн с 2,8 млн тонн в 2013 году.

При этом Тимченко отметил, что интерес к выращиванию сои неуклонно растет среди украинских сельхозпроизводителей. Количество хозяйств, занимающихся производством сои за 10 лет выросло более, чем в 3 раза – до 7,7 тыс. хозяйств в 2013 году с 2,3 тыс. тыс. в 2003 году.

Что касается мощностей по переработке сои, то по словам президента профильной ассоциации, Украина располагает ими в достаточном количестве.

«Совершенно спокойно сегодня мы можем перерабатывать только на заводах, которые перерабатывают исключительно сою, 1,5 млн тонн. А если включить еще заводы, перерабатывающие подсолнечник, то можем выходить на 2-2,5 млн тонн переработки сои», - сказал Тимченко.

В 2013 году, по его данным, Украина переработала 0,8 млн тонн сои.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, урожай сои в 2013 году вырос по сравнению с 2012 годом на 14,6% - до 2,8 млн тонн. Посевные площади под этой культурой в прошлом году сократились на 4,4% - до 2,8 млн га.