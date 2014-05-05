Украина в этом году может поставить в ЕС до 50 тыс. тонн жиров и маргаринов

Украинские производители масложировой продукции благодаря либерализации режима торговли с Европейским Союзом и снижению таможенных пошлин до конца 2014 года смогут поставить на рынок ЕС до 50 тыс. тонн маргаринов и модифицированных жиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об это на пресс-конференции в понедельник сообщил журналистам генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук.

«Мы туда (в ЕС - УНИАН) еще не поставляли, потому что там сильная конкуренция, но мы надеемся, что 30-40, может даже 50 тыс. тонн (маргаринов и жиров – УНИАН) до конца года туда поставим», - сказал Купашук.

По его словам, в первую очередь украинские маргарины и жиры смогут найти рынок сбыта в Румынии, Болгарии и Венгрии.

Кроме того, Капшук отметил, что в связи со снятием таможенных пошлин для ряда украинских товаров при экспорте в ЕС, до конца 2013/2014 маркетингового года (МГ, сентябрь 2013 – август 2014 года) поставки шрота из Украины на европейский рынок могут вырасти на 200 тыс. тонн по сравнению с предыдущим МГ – до 2,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, с 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных пошлин для поставок украинских товаров, а также установку квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.

О намерении экспортировать маргарины и жиры в ЕС уже заявила украинская агропромышленная группа «Креатив». По словам главы правления группы Юрия Давыдова, до конца 2014 года группа может поставить в ЕС 30-40 тыс. тонн этой продукции.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2013 году Украина экспортировала 57,8 тыс. тонн маргарина и 0,8 тыс. тонн химически модифицированных жиров и масел.

