В Крыму погиб весь урожай риса

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра нелегитимного правительства Крыма Николая Полюшкина.

«Рис уже нам не спасти, даже если сейчас начнем подавать воду. Пока она дойдет и заполнит чеки, пройдет время. О рисе в этом году можно уже забыть», – сказал Полюшкин.

Он отметил, что дефицит риса в оккупированом полуострове планируют перекрыть за счет поставок из Краснодарского края РФ.

Читайте такжеВ Крыму начали бурить скважины для добычи воды«Если на полуострове в среднем выращивали 85-120 тысяч тонн риса, то в Краснодарском крае производят без малого 1 миллион тонн. Поэтому ситуация с рисом для Крыма не критическая», – заверил Полюшкин.

Украина обеспечивает до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

В конце апреля появились сообщения, что поступление воды на аннексированный Россией Крымский полуостров из реки Днепр через Северо-Крымский канал перекрыто, а канал высох.

Госводагентство так и не получило никаких документов от представителей оккупационных властей по согласованию поставок воды на полуостров.

Тем не менее, как сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов, Северо-Крымский канал работает в эксплуатационном режиме, хотя на территории Крыма через преграждающие сооружение № 2 осуществляется несанкционированный забор воды.