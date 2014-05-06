Coca-Cola намерена убрать из напитков один из ингредиентов

Как сообщает BBC, речь идет о бромированном растительном масле, которое используется как стабилизатор вкуса, однако также применяется для защиты материалов от воспламенения.

Представитель компании Джош Голд отмечает, что решение убрать ингредиент из состава напитков не было продиктовано соображениями безопасности, поскольку все химические компоненты "Кока-Колы" одобрены на международном уровне.

Решение компании стало следствием усилившегося давления и беспокойства со стороны общественности. Петицию об исключении бромированного растительного масла подписали несколько тысяч человек.

Как передает ИТАР-ТАСС, Компания PepsiCo, вслед за своим главным конкурентом Coca-Cola, также откажется от применения опасного для здоровья пищевого стабилизатора Е443 при изготовлении напитков.