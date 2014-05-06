МВФ будет рекомендовать правительству упразднить льготы по НДС для аграриев

Международный валютный фонд намерен к началу октября рекомендовать правительству Украины упразднить льготы для аграриев по уплате налога на добавленную стоимость и перевести их на обычный режим уплаты этого налога. Об этом говорится в специальном докладе МВФ по Украине, размещенном на сайте организации.

«После дискуссий с правительством и частным сектором мы предложим реформировать процесс взимания НДС в аграрной сфере и установить для аграриев обычный режим уплаты налога», - говорится в докладе. Как ожидается, такое предложение будет сделано в конце сентября в рамках регулярной оценки экономики Украины, которая будет проводиться на протяжении всего 2014 года, начиная с конца мая.

Ранее в Фонде отмечали, что упразднение льгот по уплате НДС для экспортеров зерна позволит аккумулировать в бюджет до 0,3% ВВП. В то же время, глава Минагропрода Игорь Швайка в середине апреля утверждал, что в государственном бюджете Украины на 2015 год будет сохранен режим специального обложения налогом на добавленную стоимость для аграриев.

Сами аграрии неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс касательно спецрежима налогообложения. По подсчетам аграрных ассоциаций, если правительство примет решение об отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей, то их потери составят 19 млрд грн.

Справка УНИАН. Режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1998 года. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.

МВФ является ключевым кредитором Украины. В ночь на 1 мая Совет директоров Фонда одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом 17 млрд долл., из которых 7,4 млрд долл. могут поступить в Украину уже в текущем году.