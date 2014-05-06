Россия не пропустила в Казахстан партию украинского соевого шрота

Управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия не пропустило 7 вагонов соевого шрота из Украины, транзитом следовавших через Россию в Казахстан.

Согласно сообщению ведомства, причиной запрета на ввоз стало отсутствие у отправителя разрешения Россельхознадзора на ввоз данного груза на таможенную территорию Таможенного союза.

Сотрудниками Россельхознадзора составлен акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований и акт о возврате груза, а также принято решение о возврате груза отправителю – компаниям «Трейн Укрейн» и «НТД-Украина».

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Как сообщал УНИАН, с начала апреля Россельхознадзор неоднократно возвращал в Украину партии различной сельскохозяйственной продукции – сухого молока, рыбных консервов, живой птицы, картофеля и др. При этом, с 7 апреля по решению Роспотребнадзора в Россию запрещен ввоз молочной продукции с пяти украинских предприятий.