Отмена налоговых льгот для аграриев приведет к упадку отрасли - эксперт

В случае закрепления на законодательном уровне предложения Международного валютного фонда (МВФ) по упразднению льгот для украинских аграриев по уплате налога на добавленную стоимость (НДС), развитие отрасли остановится, так как специальный режим налогообложения был фактически единственной эффективной формой государственной поддержки сельхозпроизводителей.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа.

«По сути, это (отмена льгот по НДС – УНИАН) будет самым большим ударом по аграрному сектору со времен введения режима льготного налогообложения. Фактически за счет льгот по НДС идут все капитальные инвестиции в отрасль. Условно говоря, за счет прибыли финансируется операционная деятельность, а капитальные инвестиции финансировались за счет налоговых льгот», - сказал Лапа.

По его словам, прямая бюджетная поддержка АПК в Украине является ничтожно малой – примерно 100 млн долл. в год, тогда как в ЕС аграрии ежегодно получают из казны 50 млрд долл., в России – 9 млрд долл., в Беларуси – 3,5 млрд долл. Таким образом, украинский агропромышленный сектор развивался во многом благодаря налоговым преференциям.

«Если мы хотим полностью остановить развитие в растениеводстве, то наилучшее решение – это отменить налоговые льготы. Если мы за один год хотим на 10-15% уменьшить поголовье скота – то это тоже наилучшее решение», - сказал эксперт.

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При этом Лапа отметил, что реализовать предложение МВФ по пересмотру режима налогообложения для сельхозпроизводителей на законодательном уровне будет не просто, так как подобные инициативы традиционно не находят поддержки среди народных депутатов.

«Все эти предложения о ревизии налогообложения в АПК, в том числе и предложения от МВФ, начинаются с 2005 года и ни разу не были глобально реализованы. Ведь аграрный сектор должен развиваться и система налогообложения для этого является критически важной», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, МВФ в своем специальном докладе по Украине сообщил о намерении к началу октября рекомендовать украинскому правительству упразднить льготы для аграриев по уплате НДС и перевести их на обычный режим уплаты этого налога.

Вместе с тем, ранее глава Минагропрода Игорь Швайка утверждал, что в государственном бюджете Украины на 2015 год будет сохранен режим специального обложения налогом на добавленную стоимость для аграриев.

Сами аграрии неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс касательно спецрежима налогообложения. По подсчетам аграрных ассоциаций, если правительство примет решение об отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей, то их потери составят 19 млрд грн.

Справка УНИАН. Режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1998 года. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.

МВФ является ключевым кредитором Украины. В ночь на 1 мая Совет директоров Фонда одобрил двухлетнюю программу кредитования экономики Украины общим объемом 17 млрд долл., из которых 7,4 млрд долл. могут поступить в Украину уже в текущем году.