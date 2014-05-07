Потеря урожая риса в Крыму не скажется на ценах в Украине – эксперт

Гибель урожая риса в Крыму из-за проблем с водоснабжением не повлечет за собой роста цен на него на материковой Украине, так как большую часть риса для внутренних потребностей страна закупает за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в среду сообщила журналистам руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

«В целом в Крыму выращивают около 14 тысяч гектаров риса из 24 тысяч гектаров, которые выращиваются в Украине. То, что мы потеряли половину нашего урожая, нехорошо, но не критично и будет без каких-либо проблем замещено импортом», - сказала Колесник.

По ее словам, украинские аграрии производят около 20% потребляемого в стране риса, поэтому цены на него в Украине формируются на основе цен на мировых рынках.

Ранее СМИ со ссылкой на министра нелегитимного правительства Крыма Николая Полюшкина сообщали, что в Крыму из-за нехватки воды для полива погиб весь урожай риса.

