В Крыму могут начаться проблемы с продуктами питания

Аннексированный Россией Крым является импортозависимым от Украины в плане продовольствия, поэтому в случае отказа от его поставок с материка на полуострове возникнут проблемы с обеспечением продуктами питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в среду сообщила журналистам руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

«Крым является существенно импортозависимым от Украины… Каким образом он будет обеспечивать себя едой без материковой Украины – открытый вопрос», - сказала Колесник.

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По ее словам, полуостров даже наполовину не обеспечивает себя зерном как для потребления населением, так и для откорма скота.

«По нормам ООН в Крыму должен быть урожай, чтобы обеспечить себя зерном, на уровне 1,2 млн тонн. И это только для местного населения – без туристов и военных. Крым в прошлом году собрал 673 тысячи тонн всех зерновых», - отметила Колесник.

При этом она добавила, что с завозом продовольствия на полуостров через крымские порты также могут возникнуть проблемы, потому что они ориентированы на загрузку зерна, а не на выгрузку. Для того чтобы они смогли принимать зерновые грузы, необходимы масштабные инвестиции, которых вряд ли стоит ожидать в текущем году.

Кроме того, эксперт сообщила, что в связи с ухудшением торговых связей между Крымом и материковой Украиной на полуострове уже наблюдается значительный рост цен на продукты питания. По ее данным, цены на мясо в Крыму уже достигли 100 грн/кг.

«И я думаю, что эта тенденция продлится, потому что цены в России еще более высокие», - резюмировала Колесник.

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым. Кроме того, на территорию РФ запрещен ввоз украинской свинины и молочных продуктов ряда предприятий.

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