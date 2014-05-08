Украина строит пункт учета подачи воды в Крым

В Херсонской области на Северо-Крымском канале проводится строительство пункта учета подачи воды для измерения количества несанкционированного отбора воды из канала самопровозглашенными крымскими властями.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации со ссылкой на соответствующее заявление губернатора области Юрия Одарченко.

"Российские СМИ искажают значение этого сооружения. На Северо-Крымском канале сейчас действительно возводится пункт учета подачи воды. Но это сооружение выглядит совсем иначе, чем "мешки с песком", - сообщил Одарченко, комментируя сообщения в ряде крымских и российских СМИ о том, что Украина якобы начала строить дамбу на Северо-Крымском канале для полного перекрытия подачи воды в Крым.

Такие сообщения Одарченко назвал недостоверными.

Он подчеркнул, что цель строительства этого пункта заключается вовсе не в том, чтобы перекрыть подачу воды на территорию Крыма, а в том, чтобы измерить, сколько воды самопровозглашенные власти Крыма забирают несанкционированно.

Как объяснил председатель облгосадминистрации, когда Северо-Крымский канал был полностью под юрисдикцией украинских властей, необходимости в этом Пункте учета не было, поскольку подобные сооружения стояли на каналах, которые подавали воду непосредственно в хозяйствующие субъекты. Сегодня же часть Северо-Крымского канала, расположенная на территории полуострова, захвачена неизвестными людьми, которые представляются казаками или представителями так называемой новой власти. Основная же проблема в том, что эти люди попросту не способны квалифицированно использовать сооружения канала.

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«Нужно четко понимать, что Северо-Крымский канал это не просто русло, по которому течет вода: это очень сложное сооружение, которое включает в себя систему шлюзов, насосных станций и т.д. Для эксплуатации этого сооружения необходима высокая квалификация. В противном случае это грозит техногенными катастрофами», - говорит Одарченко.

Он подчеркнул, что причиной отсутствия водоснабжения Крыма являются безответственные действия самопровозглашенной крымской власти. До сих пор нет никаких юридических отношений между Украиной и оккупированным Крымом, в том числе и договоренностей на поставку воды на полуостров.

«Подписать какие-либо договоренности с самоназначенными крымскими чиновниками до сих пор не удалось вовсе не потому, что Украина не хочет это сделать. Причиной по-прежнему остается нежелание самопровозглашенных властей Крыма вести переговоры с Украиной», - говорит Одарченко.

Как сообщалось, на полуострове сложилась критическая ситуация с водоснабжением Крыма и особенно с орошением сельскохозяйственных земель.

В Администрации Президента Украины заявили, что крымская власть не пытается урегулировать с Украиной вопрос водоснабжения, а осуществляет несанкционированный забор воды.

Увеличению подачи воды в Крым до запланированных в 2014 году объемов препятствует отсутствие договора о предоставлении услуг водоснабжения между уполномоченным от полуострова лицом и Управлением Северо-Крымского канала, сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины.

В свою очередь крымские власти заявляют, что они намерены разрабатывать добычу подземных водных ресурсов.

Справка УНИАН. На территории Херсонской области находится Северо-Крымский канал (СКК) построенный в 1961—1971 годах для орошения земель засушливых регионов Украины (Херсонской области и Крыма) водами Днепра. Начинается из Каховского водохранилища, доходит до Керчи. Длина 402,6 км, максимальная пропускная способность 300 м/с.

В 1986 году площадь орошения составляла 380 тыс. га и обводнения свыше 600 тыс. га. Снабжает водой Феодосию, Керчь, Судак, часть сел Ленинского района Крыма, поселки Симферопольского района (Комсомольское, Грэсовский), некоторые районы Симферополя.

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