Госпродкорпорация объяснила рост убытков в первом квартале

Государственная продовольственно-зерновая корпорация ГПЗКУ объяснила рост чистого убытка в первом квартале 2014 года в 9,3 раза по сравнению с январем-мартом 2013 года – до 402,3 млн грн существенными колебаниями курса национальной валюты.

«Учитывая то, что в начале первого квартала курс НБУ составлял 7,99 грн за 1 долл., а на конец квартала - уже 10,99 грн, в финансовую отчетность ГПЗКУ вошла указанная разница между полученным валютным кредитом в долларах США (в размере 1,5 млрд долл.) и частичным размещением данных средств в товарные запасы и остатки денежных средств на текущих счетах в гривне», - приводятся в сообщении пресс-службы ведомства слова главы правления корпорации Петра Вовчука.

При этом в компании отметили, что за операционные услуги ГПЗКУ, за реализацию продукции, предоставление услуг по хранению и перевалке корпорация получила 673 млн грн.

Вместе с тем, по словам Вовчука, рост курса не коснулся остатков товарных запасов и денежных средств в национальной валюте, а сумма задолженности по кредиту в гривне возросла согласно росту курса НБУ (по состоянию на конец первого квартала).

Кроме того он отметил, что предыдущий топ-менеджмент ГПЗКУ хранил оборотные активы корпорации в национальной валюте в то время, когда их можно и нужно было более активно использовать для закупки необходимого оборудования для корпорации, интенсивнее инвестировать в проекты по созданию аграрной инфраструктуры корпорации и т.д.

Как сообщал УНИАН, чистый доход ГПЗКУ в первом квартале период вырос в 11,4 раза по сравнению январем-мартом прошлого года – до 1,516 млрд грн. Валовая прибыль корпорации за указанный период увеличилась в 6,7 раза - до 202,9 млн грн, а операционная – в 121 раз, до 673 млн грн.

По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в прошлом году ГПЗКУ зафиксировала чистый убыток на уровне 28,8 млн грн. Чистый доход корпорации в 2013 году вырос 7,1 раза – до 4,637 млрд грн.

В декабре 2012 года Экспортно-импортный банк Китая договорился с украинским правительством о предоставлении Украине кредита в размере 3 млрд долл. под государственные гарантии на реализацию проектов в агропромышленном комплексе. Согласно достигнутым договоренностям, часть кредита в размере 1,5 млрд долл. предоставлялась ГПЗКУ, которая должна была закупать на отечественном рынке зерно для дальнейших поставок в Китай (в 2013/2014 МГ корпорация должна поставить 4 млн тонн). Вторую половину займа украинская корпорация должна была в течение пяти лет потратить на импорт из КНР сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, элитных семян, а также на строительство объектов сельскохозяйственной инфраструктуры с использованием китайских комплектующих.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.

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