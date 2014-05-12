Аграрный фонд продаст 150 тыс. тонн сахара для снижения цены

Аграрный фонд с целью стабилизации цены на внутреннем рынке до августа реализует 150 тыс. тонн сахара. Как передает корреспондент УНИАН, об это журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

«Общий объем, который у нас имеется – это 150 тысяч тонн сахара. Это то, что необходимо выпустить на рынок, чтобы стабилизировать цену», - сказал Швайка, отметив, что решение о продаже сахара из запасов аграрного фонда было принято правительством на прошлой неделе.

По словам министра, планируется, что в мае Аграрный фонд продаст 30-35 тыс. тонн сахара, в июне – 40-45 тыс. тонн.

Вместе с тем Швайка уточнил, что вырученные от реализации сахара деньги аграрный фонд направит на закупки сухого молока на внутреннем рынке.

«Принцип взаимодействия следующий: мы сегодня реализуем сахар по той цене, которая определена правительственным постановлением, а вырученные средства направляем на закупку сухого молока», - сказал Швайка.

Министр отметил, что благодаря интервенциям Аграрного фонда на рынке молока удастся поддержать закупочные цены на молочное сырье в условиях запрета на экспорт молочной продукции ряда украинских производителей в Россию.

Как сообщал УНИАН, ранее Швайка заявлял, что Минагропрод будет инициировать дополнительные продажи сахара из запасов Аграрного фонда по сниженной цене для стабилизации цены на него. По словам главы Минагропрода, необходимость принятия таких мер продиктована существенным повышением стоимости сахара в некоторых областях Украины. При этом Швайка заверял, что запасы сахара в Аграрном фонде для проведения таких интервенций достаточны.



