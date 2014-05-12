Аграриев просят помочь накормить армию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава министерства Игорь Швайка.

“Мы обратились (к 16 аграрным ассоциациям — УНИАН) с просьбой помочь Вооруженным силам и подразделениям МВД, в частности, Нацгвардии и мобилизованным частям, в обеспечении продовольствия”, - сказал Швайка.

По его словам, на сегодняшний день ряд украинских производителей питания на добровольных началах оказывает помощь отечественной армии, которая задействована в операциях по защите востока Украины от террористов.

При этом Швайка отметил, что Луганская и Донецкая области испытывают определенные проблемы с продовольствием, однако продукты питания туда поставляются.

“На БТР-ах привозят пенсии и продовольствия. Много случаев мародерства. Осложнения есть, но продовольствие туда (в восточные области - УНИАН) поставляется”, - сказал министр.

Вместе с тем, он отметил, что военные действия в восточных областях критично не отразились на ходе посевной кампании.

“По моим данным, ситуация на востоке на посевную критично не влияет. Есть определенные недосеянные площади, но это традиционно для каждого года и не носит массового характера”, - сказал глава Минагропрода.

Как сообщал УНИАН, в восточных областях Украины продолжается вооруженный конфликт.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение начать на востоке, где сепаратисты захватили ряд госучреждений, антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил Украины. 2 мая в районе Славянска и Краматорска началась активная фаза антитеррористической операции силами подразделений МВД, Нацгвардии.

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11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум об определении статуса региона. По их данным, 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики, за независимость так называемой Луганской народной республики – 96%.

В соответствии с украинским законодательством, упомянутый опрос не имеет юридической силы иего проведение не признают ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира. Вместе с тем в Кремле заявили, что с уважением относятся к «волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей».