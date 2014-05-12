В Тернопольской области из-за заморозков вимерзло до 80 % ранних сортов клубники

В Тернопольской области из-за заморозков вымерзло 70-80% ранних сортов клубники.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария Дерманская, также вымерзла завязь плодовых деревьев, из-за чего урожайность садов существенно упадет.

«5-6 мая ночью было 4-5 градусов мороза. Клубника, которая росла под деревьями или на южных склонах еще даст урожай, вся остальная, особенно растущая на открытой территории, - вымерзла. Никто не ожидал, что будут такие сильные морозы, поэтому не накрывал всходы агроволокном», - отметила Дерманская.

Она добавила, что в южных районах области также с проблемами столкнулись те, кто разные культуры посадил как можно раньше, чтобы быстрее получить урожай.

«У кого уже взошли картофель, тыква, фасоль, то после заморозков все эти всходы почернели. Аналогичная ситуация с помидорами», - рассказала Дерманская.

Всего в Тернопольской области площади садов и ягодников всех категорий хозяйств составляют около 900 га. Агропредприятия выращивают клубнику на площади 40 га, население - ориентировочно на площади 300 га.



