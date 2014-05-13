Россия сняла ограничения для украинского производителя мяса

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) отменила режим усиленного лабораторного контроля для производителя мясной продукции «Агропродукт» (Тернопольская обл.).

Согласно сообщению на сайте ведомства, беспрепятственно ввозить свою продукцию на территорию Российской Федерации украинская компания сможет с 13 мая.

Как сообщал УНИАН, в феврале Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля продукции тернопольского «Агропродукта» в связи с тем, что в охлажденной говядине производства компании было зафиксировано превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Справка УНИАН. «Агропродукт» занимается производством мяса. Собственниками «Агропродукта» являются Мирослав Плишка и Степан Рубай, которым принадлежит по 50% акций компании.

В 2013 году компания получила 4,4 млн грн чистой прибыли, что в 1,5 раз больше, чем в 2012 году. Чистый доход «Агропродукта» от реализации продукции в прошлом году вырос на 32,2% - до 252,2 млн грн.