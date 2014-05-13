Россия запретила ввоз в Крым продукции Roshen – СМИ

Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор) по Республике Крым и Севастополю запретила ввоз в Крым кондитерских изделий украинской кондитерской корпорации Roshen, поставки которой в Российскую Федерацию ограничены с июля 2013 года.

Как спередает Крымское информационное агентство, об этом сообщила и.о. руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, главный государственный санитарный врач РК и Севастополя Наталья Пеньковская.

«Эта информация (о запрете на ввоз кондитерских изделий Roshen – УНИАН) доведена до Министерства экономического развития и торговли РК, крымской региональной таможни и основных поставщиков, которые работают с крупными сетевыми торговыми марками. Запреты действуют на территории всей Российской Федерации, в том числе и в Крыму», - цитирует Крымское информационное агентство Пеньковскую.

Читайте такжеRoshen заявляет о захвате двух грузовиков на блокпосту в ДонецкеКроме того, Роспотребнадзор запретил ввоз в Крым молока и молочной продукции украинских компаний «Дубномолоко» и «Прометей», а также приостановил поставки алкогольной продукции из Молдовы. Указанные ограничения введены якобы из-за выявления нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в области защиты прав потребителей.

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым.